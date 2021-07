Baccalauréat au Tchad : des mesures pour parer aux "candidats mercenaires"

​Un corps de vérificateurs d'identités



"Cette année nous avons créé un nouveau corps des vérificateurs d'identités. À l'époque, vous êtes tous témoins, parfois on se retrouve avec des copies avec des très bonnes notes, les candidats n'écrivent pas leurs noms. Parfois ils écrivent le nom d'une autre personne, des mercenaires viennent composer à la place des autres. C'est ça qui nous a poussé à créer ce corps", explique Abakar Hassaballah Mahamat, directeur des examens et concours à l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS).



"Leur rôle est de vérifier les identités des candidats sur la carte et sur les copies avant de coller", précise Abakar Hassaballah Mahamat.



Il demande aux correcteurs de privilégier la collaboration et le dialogue, et d'éviter d'avoir recours aux amis et connaissances pour la correction à la place des enseignants.



Les candidats devront se munir des masques



Le président du jury du baccalauréat, session d'août 2021, Dr Andjaffa Djaldi Simon, a indiqué mardi que compte tenu de la pandémie du Covid-19, les candidats devront se munir des masques.



Des mesures anti-COVID



Des mesures ont été prises pour limiter le nombre de candidats par salle. Les candidats de la série A4 composeront le mardi 3 août, le jeudi 5 août et le samedi 7 août.