Baccalauréat au Tchad : les dernières consignes du président du jury

Le Président du jury du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, session de juin 2022, Dr. Andjaffa Djaldi Simon, a informé ce 19 juin les candidats de l'effectivité de cet examen qui se déroulera le 20 juin 2022 à 6h30.



Pour le président du jury, les conditions matérielles sont toutes réunies pour la première série d'épreuves écrites. Il lance un appel à tous les acteurs impliqués dans le processus du baccalauréat à plus de sérénité.



Les candidats ne seront admis en salle que sur présentation de leurs cartes biométriques.



Cette année, l'ONECS a enregistré 97.915 candidats dont 5 296 étrangers et 36.079 filles pour 136 centres dont 31 à N'Djamena et 1 à Djeddah en Arabie Saoudite.