Bahamas : ​un fonds saoudien injecte 10 millions $ pour créer des centres d'incubation d'entreprises

L’accord, signé au siège de FSD à Riyad, soutiendra la construction de Centres d'Incubation et de Développement des Entreprises sur trois îles des Bahamas pour soutenir la croissance du secteur touristique et reflète l'engagement du FSD à soutenir le développement économique durable dans les pays en développement et les petits États insulaires en développement (PEID) à travers le monde. La signature marque la première présence du FSD aux Bahamas, qui deviennent ainsi le 89ème pays à recevoir un financement du Fonds saoudien pour le développement pour des projets de développement majeurs.



Le prêt facilitera la construction de Centres spécialisés d'Incubation et de Développement des Entreprises sur trois îles des Bahamas, favorisant ainsi de nouveaux projets commerciaux. Ces centres serviront 50 petites entreprises sur l'île de Nassau, 25 petites entreprises sur les îles Exumas et 25 petites entreprises sur l'île de Grand Bahama.



Le projet permettra de renforcer le secteur du tourisme aux Bahamas, de fournir des opportunités d'emplois directs et indirects et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment l'ODD 8, (Promouvoir une croissance économique soutenue, et durable et un travail décent pour tous) ; et l'ODD 9, (Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation).



Commentant cet accord, l'honorable Isaac Chester Cooper, vice-Premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas, a déclaré : « Cet accord inaugure une étape importante dans notre quête d’une croissance durable, grâce au soutien de l'Arabie saoudite par le biais du Fonds saoudien pour le développement (FSD). Ces centres d'incubation d'entreprises serviront comme catalyseurs pour les entrepreneurs en herbe aux Bahamas et contribueront à accélérer la création d'emplois et à améliorer notre secteur du tourisme. Ce partenariat reflète notre vision commune pour la prospérité et le développement. »



Pour sa part, Sultan Al-Marshad, directeur général du Fonds saoudien pour le développement, a déclaré : « Le FSD est engagé à favoriser le développement socio-économique durable dans les pays en développement et les petits États insulaires en développement (PEID), tout en soutenant les efforts pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce projet contribuera à favoriser l'esprit d’entreprise aux Bahamas et de stimuler la croissance économique en créant de nombreuses possibilités d'affaires et d'emplois dans le secteur du tourisme. L'accord renforce de même notre engagement à soutenir les pays en développement du monde entier pour assurer un avenir partagé, prospère et durable. »