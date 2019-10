Bambari : La formation des jeunes, gage de paix durable en Centrafrique

Le Centre de formation professionnelle de la Jeunesse pionnière nationale de Bambari (JPN) rouvre ses portes après plusieurs années d’inactivité, à cause de la crise socio-politique que connaît la RCA. L’événement a été présidé par le Sous-préfet de Bambari, le 26 septembre 2019, en présence des autorités civiles et militaires de la localité, ainsi que des représentants du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de la MINUSCA. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à la restauration de l’autorité de l’État et au relèvement économique à Bambari. L’objectif étant de contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire, la poursuite du redéploiement de l’administration publique, la relance des services publics de base et l’amélioration des moyens de subsistance des populations.

Pour ce nouveau départ, le centre accueille une première vague de 100 jeunes apprenants, dont 30 jeunes filles, qui suivront une formation intensive de trois mois dans des filières de la couture, la mécanique, la maçonnerie et la menuiserie. En complément, ils recevront une formation en éducation civique pour leur inculquer les valeurs du vivre-ensemble, de l’éducation à la paix et de la citoyenneté.

Le Centre, détruit pendant la crise, est entièrement rénové et équipé en matériels de bureau, mais aussi en équipements divers composés, entre autres, de 30 machines à coudre, 15 brouettes, 3 moteurs à essence et gasoil, grâce au partenariat entre le Gouvernement centrafricain et le PNUD, avec l’appui financier du Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix (PBF).

Pour Moubarakou Salami, Chef de bureau du PNUD à Bambari, la réouverture du Centre marque « la célébration d’une nouvelle dynamique à Bambari, celle d’un retour progressif de la paix ». En effet, cette infrastructure revêt une importance capitale pour les autorités et les populations de la région. La crise que traverse la République centrafricaine depuis 2013 a mis à rude épreuve l’éducation et la formation professionnelle dans le pays, et particulièrement dans la Ouaka où la jeunesse sans qualification vit dans la précarité.

Face à cet état de choses, de nombreux jeunes ont choisi de rejoindre les groupes armés ou de s’adonner à des activités criminelles, mettant ainsi leur vie et celle des autres en danger. C’est à juste titre que Judes Doté, Sous-préfet de Bambari, conscient de l’importance de ce Centre qui rouvre ses portes, insiste sur le fait que « les apprenants doivent faire preuve de discipline et de professionnalisme pour sortir gagnants de l’opportunité qui leur est offerte, car la paix durable en Centrafrique dépend des initiatives de ce genre ».

Ce projet n’est pas le premier. Plusieurs autres ont déjà été exécutés à Bambari avec l’appui de plusieurs partenaires notamment le PNUD et la MINUSCA. L’espoir renait que la formation de ces jeunes contribuera à un retour définitif de la paix en RCA.

