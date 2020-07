Banque mondiale : le Tchad ne veut pas des projets "clés en main"

Le chef de l'État Idriss Déby a suggéré lundi à la Banque mondiale de "ne pas proposer au Tchad, des projets clés en main", mais de "laisser la latitude à ses cadres de monter des projets de développement reflétant les besoins et aspirations endogènes du pays et solliciter au finish un financement auprès du Groupe de la Banque Mondiale."



Il a exprimé cette position lors d'une visioconférence avec le vice-président de la Banque mondiale, en charge des Ressources humaines, Ousmane Diagana.



"Nous sommes devant nos responsabilités et nos partenaires doivent être du bon côté pour nous soutenir", a estimé le président Déby au cours de la rencontre virtuelle.



Il a énuméré plusieurs priorités du Tchad, notamment les infrastructures, l’énergie, le capital humain, la récession économique, le fardeau des réfugiés et déplacés, le terrorisme et la COVID-19. Des remarques que le vice-président de la Banque mondiale a déclaré prendre en compte.