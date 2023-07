Bassin du Lac-Tchad : la CBLT renforce la participation des OSC en prélude du Forum des Gouverneurs

M. Hamid a également mentionné la cartographie des OSC actives dans les huit territoires de la région et la création d'un répertoire numérique pour améliorer la visibilité des activités et des contributions des OSC locales et nationales. Il a exprimé l'espoir que les OSC et le PNUD travailleront ensemble pour mobiliser des fonds supplémentaires afin de soutenir les programmes menés par les OSC de la région.



De son côté, Idriss Abdelkerim Foudoussia, représentant des OSC, a souligné l'importance des plateformes territoriales, nationales et régionales qui ont été créées en respectant des critères rigoureux et consensuels. Il a salué le travail remarquable des OSC dans les différents territoires de la région, où elles conçoivent, recherchent des financements et mettent en œuvre des projets qui bénéficient aux autorités locales et aux populations locales. Il a également appelé les gouvernements des pays membres et leurs partenaires techniques et financiers à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des plateformes pour améliorer leur visibilité et leur efficacité.



Le Pré-forum préparatoire s'est poursuivi avec des tables rondes, des conférences et des projections de documentaires, dans le but de renforcer la collaboration et l'action des OSC dans la région du Bassin du Lac-Tchad.