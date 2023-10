Bassin du Lac Tchad : le programme de vaccination de routine au centre d’une réunion de suivi

Les travaux de la revue semestrielle 2023 du programme de renforcement de la vaccination de routine dans les provinces du bassin du lac Tchad se sont clôturés ce mercredi 18 octobre à l'hôtel de la région. L'objectif de cette revue était d'examiner les progrès de la mise en œuvre du programme et de plaider en faveur du soutien des partenaires. La revue a couvert les activités réalisées de janvier à septembre 2023, ainsi que les perspectives pour le quatrième trimestre 2023 dans les provinces du Kanem, du Lac et de Hadjer Lamis.



Lors de la clôture des travaux, le représentant de l'UNICEF, Dr. Ziad Cyrille, a souligné que grâce à l'appui de plusieurs partenaires, le Tchad a renforcé sa capacité en matière de chaîne du froid, atteignant une couverture de 96% de formations sanitaires fonctionnelles à la fin de l'année 2022. Il a également noté que le pays est engagé sur de nombreux fronts, avec des enjeux multiples dans les mois à venir, grâce aux opportunités de financement et à la dynamique insufflée par la direction nationale de la vaccination, ainsi que l'assistance technique des partenaires.



Le Dr. Abdelmadjid Abderahim, ministre de la Santé publique et de la Prévention, a exprimé sa gratitude envers les partenaires qui soutiennent le gouvernement tchadien pour la santé de la population. Il a souligné que le Tchad a pu atteindre un taux de vaccination de 96% grâce à des alliances telles que GAVI, la Fondation Dangote, Bill et Melinda Gates. Le ministre a insisté sur l'engagement du gouvernement tchadien à garantir l'accès de tous les Tchadiens à des structures de santé de qualité.



Dans l'optique de maintenir, voire d'améliorer, la performance, il a mis en avant l'importance de l'approche intégrée des activités prônée par le Programme Élargi de Vaccination (PEV). L'UNICEF s'engage pleinement à soutenir cette approche intégrée pour une utilisation plus efficace des ressources financières à partir de 2024, en se concentrant sur le renforcement de la vaccination de routine via le plan de réduction des doses non administrées (Big catch up).