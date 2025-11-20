Batha : L’Association Assa’ada renforce la scolarisation des filles en milieu rural

Ce jeudi, la délégation de l’Association, conduite par Dr Souad Djibrine Ibrahim, conseillère spéciale à la Primature et native de la province, a été reçue par le Délégué Général du Gouvernement, le Général Ahmat Goukouni Mourali. Les échanges ont souligné les objectifs de la mission et la volonté d’appuyer durablement le développement social et éducatif de la région.







La mission s’est ensuite rendue dans la localité de Jeddah, dans le département de Ouadi Rimé, où elle a été accueillie par le préfet du département, Youssouf Dakou Yenemi. À l’École du Centre, la délégation a procédé à la distribution de kits scolaires destinés aux jeunes filles. Ces kits (sacs à dos, ardoises, boîtes de craie, crayons et cahiers) ont pour objectif d’alléger les charges des familles et d’encourager la fréquentation scolaire.







La présidente du comité d’organisation, Fatima Tahir Akhabach, ainsi que le maire de la localité, Ali Droyi, ont salué ce geste « porteur d’espoir » pour les élèves. Tous deux ont souligné l'importance de ce geste pour la poursuite des études des jeunes filles.







L’Inspecteur départemental de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, M. Adoum Mahamat Ahmat, a rappelé que ce type d’initiative demeure essentiel pour les établissements ruraux, souvent confrontés à des besoins multiples. Le préfet Youssouf Dakou Yenemi a qualifié l’action de « symbolique et patriotique », provenant d’une fille du terroir soucieuse d’accompagner le développement de sa communauté.









Dr Souad Djibrine Ibrahim a réaffirmé l’engagement de son Association lors de la remise des dons :



« L’éducation des filles est une priorité. Ces équipements les aideront à mieux poursuivre leur scolarité et à se sentir valorisées. Nous voulons leur donner les moyens de rêver, d’apprendre et de réussir. »







Elle a également annoncé la prise en charge de cinq maîtres communautaires afin de renforcer le personnel enseignant de l’école.







Le même élan de solidarité s’est poursuivi dans les écoles primaires de Karkour Abgourssou et Ap Hadjilidj. Lors d’une séance de sensibilisation, Dr Souad Djibrine Ibrahim a exhorté les jeunes filles à la persévérance scolaire et a lancé un appel aux parents à lutter contre les mariages précoces, principal obstacle à la continuité des études.



Les autorités locales, enseignants et parents d’élèves ont unanimement salué cette action qui marque une étape importante dans les efforts visant à renforcer l’accès des filles à l’éducation et à promouvoir l’égalité des chances dans la province.

