









TCHAD Batha : Réunion hebdomadaire de sécurité présidée par le Délégué Général du Gouvernement

Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 12 Janvier 2026



Le 12 janvier 2026, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a présidé la réunion hebdomadaire de sécurité.





L’ordre du jour a porté sur deux points principaux : Évaluation de la situation sécuritaire dans la province Présentation du responsable de la brigade minière affectée au site aurifère de Tchaga L’objectif de cette rencontre était de renforcer les mesures de protection des populations et de leurs biens. Au cours des échanges, le Délégué général a rappelé l'interdiction formelle de la coupe abusive des arbres et a insisté sur la préservation de l’environnement. Il a chargé les services compétents de veiller au respect des textes en vigueur concernant la gestion des ressources naturelles. Concernant le site aurifère de Tchaga, le général a demandé aux forces de défense et de sécurité déployées sur place de céder progressivement le relais à la brigade minière, en collaboration avec la Gendarmerie nationale. Cela vise à assurer la sécurité de la zone et des entreprises opérant dans cette localité. Il a également souligné l'importance de respecter les dispositions relatives aux revenus miniers, notamment les 5 % dus à la province, conformément à la loi. Le Délégué général a exhorté les responsables administratifs et sécuritaires à intensifier leurs efforts dans le recouvrement des recettes publiques, un élément essentiel pour le bon fonctionnement de l'administration et le développement local. Le Président du Conseil provincial du Batha, Rakhis Ahmat Saleh, a salué les efforts du Délégué général avant d'exhorter l'équipe de la brigade minière à travailler en étroite collaboration avec le Conseil provincial. Il a également souligné que, malgré l’exploitation de l’or dans la province, le Batha n'a jusqu'à présent reçu aucun versement des 5 % des revenus miniers, stipulés par la loi. Cette réunion de sécurité au Batha démontre l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité des citoyens tout en gérant durablement les ressources naturelles de la province. La collaboration entre les différentes parties prenantes sera cruciale pour garantir un développement local harmonieux et équitable. L’ordre du jour a porté sur deux points principaux :L’objectif de cette rencontre était de renforcer les mesures de protection des populations et de leurs biens.Au cours des échanges, le Délégué général a rappelé l'interdiction formelle de la coupe abusive des arbres et a insisté sur la préservation de l’environnement. Il a chargé les services compétents de veiller au respect des textes en vigueur concernant la gestion des ressources naturelles.Concernant le site aurifère de Tchaga, le général a demandé aux forces de défense et de sécurité déployées sur place de céder progressivement le relais à la brigade minière, en collaboration avec la Gendarmerie nationale. Cela vise à assurer la sécurité de la zone et des entreprises opérant dans cette localité. Il a également souligné l'importance de respecter les dispositions relatives aux revenus miniers, notamment les 5 % dus à la province, conformément à la loi.Le Délégué général a exhorté les responsables administratifs et sécuritaires à intensifier leurs efforts dans le recouvrement des recettes publiques, un élément essentiel pour le bon fonctionnement de l'administration et le développement local.Le Président du Conseil provincial du Batha, Rakhis Ahmat Saleh, a salué les efforts du Délégué général avant d'exhorter l'équipe de la brigade minière à travailler en étroite collaboration avec le Conseil provincial. Il a également souligné que, malgré l’exploitation de l’or dans la province, le Batha n'a jusqu'à présent reçu aucun versement des 5 % des revenus miniers, stipulés par la loi.Cette réunion de sécurité au Batha démontre l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité des citoyens tout en gérant durablement les ressources naturelles de la province. La collaboration entre les différentes parties prenantes sera cruciale pour garantir un développement local harmonieux et équitable.





