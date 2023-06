Beach Volley en plage : après une défaite et une victoire, l'équipe tchadienne est prête à affronter le Mozambique

Les joueurs tchadiens, Mahamat Doungous Mahamat, Madjitoloum Valery, Moussa Ngaryara et Boukar Mbangdjana, ont déjà montré leurs compétences et leur détermination lors des deux premiers matches. Lors du premier match, le Tchad a malheureusement été battu par le Maroc, avec un score final de 0 set contre 2. Cependant, ils ont rapidement rebondi et ont remporté leur deuxième match contre le Nigeria avec un score de 2 sets à 0.



La compétition se déroule du 23 au 27 juin 2023 et revêt une grande importance, car elle s'inscrit dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques de Plage de 2023 qui auront lieu en Indonésie. L'équipe tchadienne est déterminée à se qualifier.