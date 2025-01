Beatrice Vaugrante, Directrice Générale d'Oxfam-Québec, salue la résilience des déplacés tchadiens

La Directrice Générale d'Oxfam-Québec, Beatrice Vaugrante, accompagnée de Nathalie Turcotte, Directrice adjointe des programmes internationaux, s'est rendue ce 21 janvier dans les sites de Sokolo et Milezi au Tchad. Ces deux sites accueillent près de 3900 ménages déplacés en raison de la crise humanitaire qui secoue le pays.





Lors de cette visite, Beatrice Vaugrante a pu constater de visu les actions menées par Oxfam pour apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations vulnérables. Grâce au financement de Humanitarian Coalition, l'organisation distribue des transferts monétaires, des kits d'hygiène et met en place des latrines et des douches d'urgence.





"Je suis impressionnée par le remarquable travail qu'Oxfam déploie dans ces deux sites et surtout émerveillée par la capacité de ces femmes résilientes et dynamiques qui affrontent cette crise de façon courageuse. Elles nous inspirent", a déclaré Beatrice Vaugrante.





Un soutien essentiel pour les populations déplacées





Les transferts monétaires permettent aux bénéficiaires de couvrir leurs besoins essentiels tels que l'alimentation, les soins de santé et les articles de première nécessité. Les kits d'hygiène contribuent à améliorer les conditions sanitaires et à prévenir la propagation des maladies. Quant aux latrines et aux douches, elles assurent un minimum d'hygiène dans des contextes où l'accès à l'eau potable est souvent limité.





Un engagement de longue durée





Oxfam est présent au Tchad depuis plusieurs années et intervient dans différents domaines tels que l'accès à l'eau potable, la sécurité alimentaire, la gouvernance et la réduction des inégalités. L'organisation s'est engagée à soutenir les populations les plus vulnérables du pays, notamment les femmes et les enfants.





Les défis à relever





Malgré les efforts déployés par les acteurs humanitaires, la crise humanitaire au Tchad reste préoccupante. Les besoins sont immenses et les défis nombreux. Il est essentiel de poursuivre les efforts pour apporter une aide humanitaire durable et de s'attaquer aux causes profondes de la crise.





Conclusion





La visite de Beatrice Vaugrante au Tchad témoigne de l'engagement d'Oxfam à soutenir les populations les plus vulnérables. En apportant une aide humanitaire d'urgence et en renforçant les capacités des communautés, l'organisation contribue à améliorer les conditions de vie des déplacés et à renforcer leur résilience.