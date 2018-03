Benedict Peters réagit à la décision de l’EFCC

Le tribunal de grande instance fédéral du Nigeria a jugé que l’EFCC (Economic and Financial Crimes Commission, Commission nigériane contre les délits économiques et financiers) ne peut déclarer quiconque comme « recherché » sans avoir au préalable obtenu une ordonnance ou sans que la personne ne soit inculpée d’infraction. Le tribunal a jugé qu’en déclarant […]

Le tribunal de grande instance fédéral du Nigeria a jugé que l’EFCC (Economic and Financial Crimes Commi...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...