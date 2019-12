Benelux-Tchad : une mission commerciale, agro-industrielle et d’investissement lancée

La 5ème édition de la mission commerciale, agro-industrielle et d’investissement « Benelux-Tchad » a eu lieu ce lundi 9 décembre à l’Hotel Radisson Blu. Cette mission a permis la participation d'entreprises et institutions néerlandaises, belges, françaises, britanniques, des représentants de la coopération bilatérale, des ambassades, des ONG et plus de 300 entrepreneurs tchadiens.



L’objectif de cette mission est de permettre aux entrepreneurs tchadiens et à la délégation Européenne d’échanger sur les défis liés aux divers secteurs de développement et des opportunités d’affaires, notamment l’agro-industrie, l’élevage, l’agriculture, l’eau, l’énergie, l’internet, etc. Cette mission vise également à proposer des pistes de solutions et des partenariats.



La directrice générale du cabinet Afric, Mme. Solange Domaye, a affirmé que "cette mission vise à créer de solides liens entre les hommes d’affaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, et leurs homologues tchadiens. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir consistant à créer une nouvelle dynamique de coopération avec l’Europe du Nord".



Selon elle, "le cabinet Afric a pour ambition de contribuer à la mise en œuvre de la vision de développement du Tchad qui a consacré une bonne place au secteur privé, promoteur d’emplois, et de la valeur afin d’assurer la transformation économique".



Le président de la Chambre de commerce, de l’industrie, d’agriculture, des mines et de l’artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine, a expliqué que "faire du Tchad une puissance régionale émergente à l’horizon 2030 est la vision du Programme National de Développement et la vision du chef de l’Etat qui accorde une attention particulière et soutenue aux secteur porteurs tel l’agro-industrie dont le succès obéit au dynamisme d’un partenaire public-privé désormais vital pour l’économie tchadienne".