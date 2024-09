Bénin : 35 000 filles scolarisées grâce à des kits scolaires

Le 19 septembre 2024, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a lancé pour la cinquième fois consécutive la distribution de kits scolaires destinés aux jeunes filles et adolescentes issues de familles vulnérables au Bénin. Cet événement s'est déroulé au Collège d’Enseignement Général d’Avrankou et fait partie du projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel (SWEDD), axé sur le maintien des filles à l'école.



Détails de la Distribution

Pour l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement a prévu la distribution de 35 000 kits, une augmentation significative par rapport aux 23 000 kits distribués en 2020. Les kits comprennent des fournitures scolaires, des ouvrages conformes au programme éducatif, un sac doté d’un panneau solaire et une tenue uniforme kaki.



Objectifs de l'Initiative

Cette initiative vise à soutenir l'Éducation des Filles, promouvoir l'Égalité des Genres et renforcer l'Autonomisation des Femmes.



La distribution de ces kits scolaires est une étape essentielle pour garantir un avenir éducatif stable et prometteur pour les jeunes filles vulnérables au Bénin. Ce programme témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès à l'éducation et à promouvoir l'égalité des genres dans le pays.