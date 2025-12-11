Alwihda Info
AFRIQUE

Bénin : Arrestation du Commissaire Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé pour incitation à la rébellion


Alwihda Info | Par - 11 Décembre 2025


Le Commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé, en charge du Marché Dantokpa en création à Akassato, a été arrêté ce mardi 9 décembre 2025. Il était recherché pour haute trahison après avoir diffusé des vidéos et des messages appelant ouvertement à la déstabilisation du gouvernement du Président Patrice Talon.


Bénin : Arrestation du Commissaire Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé pour incitation à la rébellion



Les Faits et l'Accusation


Nommé Commissaire de police de 2ᵉ classe en juin 2023 par le Président Talon, M. Kindjanhoundé s'est retrouvé au centre de l'attention nationale après la diffusion massive de vidéos début décembre 2025.



Son arrestation intervient après qu'il ait publié un message virulent le 9 décembre, suite au putsch avorté du 7 décembre 2025. Dans ce message, il appelait à la mobilisation et donnait un ultimatum au Président Talon :

Appel à la Mobilisation : Il appelait le « Peuple béninois » à se lever le 10 décembre 2025 à 10h00 pour affirmer la « VOLONTÉ DU PEUPLE ».



Dénonciation : Il accusait le Président Talon d'être l'unique responsable de la trahison, de la confiscation de pans entiers de l'économie (port, coton) au profit d'intérêts privés, et de la situation sécuritaire dégradée dans les parcs nationaux W et Pendjari.



Ultimatum : Il exigeait la démission du Président Talon, menaçant qu'il soit « arrêté et présenté à sa propre Cour : LA CRIET pour y être jugé ».

Les autorités l'accusent d’avoir incité à la rébellion et à la désobéissance civile et d'avoir tenté de déstabiliser le gouvernement.

Bénin : Arrestation du Commissaire Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé pour incitation à la rébellion

