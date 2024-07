Bénin : Le Parc National du W confirme l’assassinat de cinq de ses Rangers

Cette attaque survenue non loin de la rivière Mékrou a suscité une onde de choc à travers le pays et au-delà. Les circonstances exactes de ce drame sont encore floues et une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ce crime odieux.



C'est un nouveau tragique qui montre les dangers auxquels sont confrontés les gardes-forestiers et rangers dans certains parcs d'Afrique. Cela souligne l'importance de renforcer la sécurité et la protection de ces zones naturelles sensibles.



L'attaque survenue dans le Parc national du W s'inscrit dans un contexte de dégradation de la sécurité dans la région, marqué par une intensification des activités de groupes armés. Les motivations de ces individus restent à éclaircir, mais il est probable que l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment la faune sauvage, soit un facteur aggravant.



Ce drame met en évidence les enjeux complexes liés à la conservation de la biodiversité dans des régions instables. Les rangers, en première ligne de la protection des écosystèmes, sont souvent confrontés à des menaces multiples : braconnage, conflits avec les communautés locales, corruption, etc.