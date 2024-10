Bénin : bientôt un nouveau système d'évaluation des performances des agents de l’État

La deuxième session de la Conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État, au titre de l'année 2024, se tient du 15 au 16 octobre 2024 à la salle des fêtes des Tours administratives à Cotonou.



Cette rencontre connaît la participation effective des secrétaires généraux et directeurs de la Planification, de l’Administration et des Finances des ministères et Institutions de la République. À l'ouverture des travaux, il est d'abord revenu au secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique, Germain Nounagnon Alokpo, de situer le contexte des assises dont le but est d'échanger sur le nouveau système d'évaluation des performances des agents de l'État qui sera bientôt déployé.



En effet, dans la quête d'une administration performante, capable de délivrer des services de qualité aux usagers-clients, le Gouvernement a commandité une étude sur la conception du système d'évaluation assorti d'indicateurs de performance et d'un projet de décret fixant les modalités d'évaluation des performances des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'État.



Les résultats des travaux mis à la disposition du ministère du Travail et de la Fonction publique proposent une nouvelle approche d'évaluation des agents de l'État.



Contrairement au système actuel d'évaluation qui est basé sur la notation des agents de l'État, le nouveau système d'évaluation privilégie une démarche axée sur des principes et critères bien définis qui valorisent les ressources humaines de l'État et participent à la performance de l'Administration publique en raison des innovations contenues dans les outils proposés.



Les gestionnaires des ressources humaines ont un rôle essentiel à jouer dans ce nouveau système selon Victorin Honvoh, directeur de cabinet du MTFP, représentant la ministre Adidjatou Mathys empêchée. Il les invite dès lors, à véritablement jouer leur partition dans la nouvelle approche d'évaluation des performances des agents de l'État.



Pour permettre à tous les gestionnaires des ressources humaines de mieux s'imprégner de la réforme, il est revenu au directeur de la Planification, de l'Administration et des Finances du MTFP, Abdoulaziz Malick, de présenter à travers une communication, ce nouveau système d'évaluation.