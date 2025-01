Bénin : le gouvernement aux côtés des sinistrés du drame survenu à Akpakpa

Une délégation gouvernementale était ce mardi 14 janvier 2025 au chevet des sinistrés suite à l’explosion survenue à Ayélawadjè à Akpakpa.



À l’issue de la visite des différents services ayant reçu les patients au niveau du CNHU, les ministres Alassane Seidou, de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Benjamin Hounkpatin, de la Santé et Véronique Tognifodé, des Affaires sociales et de la Microfinance, ont exposé le point des diligences faites par le Gouvernement suite à ce sinistre survenu dans la journée du samedi 10 janvier 2025.



Ainsi, le gouvernement a pris des mesures d'urgence pour sécuriser le périmètre, prévenir des cas d'intoxication massive et assurer la prise en charge sanitaire et sociale des patients. Tôt ce mardi matin, la délégation s’est une fois encore rendue au CNHU pour s’enquérir de l’état de santé des compatriotes touchés par ce drame. Du point fait par le ministre de la Santé, une grande majorité des patients ont été admis à retourner chez eux, mais on déplore tout de même quelques pertes en vies humaines.



« À la date d’aujourd’hui, la situation a évolué positivement et nous avons plus de 2/3 des patients sur les 150 que nous avons reçus qui sont libérés. Une cinquantaine de patients sont encore en cours de suivi au CNHU et au niveau du centre de traitement des épidémies à Abomey-Calavi. Parmi les patients admis, nous avons eu une dizaine de cas graves parmi lesquels nous avons perdu 2, et 4 sont en situation critique. Plus de la moitié des patients sont des enfants », a expliqué le Ministre de la santé qui a tenu à lancer un appel à la population.



« Les maisons situées aux abords immédiats des lieux ont été totalement évacuées. Nous allons maintenir le statu quo. Je voudrais inviter toute personne exposée qui sentirait le moindre signe à se rapprocher du centre de santé le plus proche pour une prise en charge appropriée », a-t-il déclaré.



La question de la sécurité des personnes préoccupe au plus haut point le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui a exhorté les populations à alerter sur des situations d’entreposage sauvage de produits à caractère chimique ou inflammables en agglomération.



« Il faut privilégier la prévention en collaborant avec la Police. Au niveau du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons le 166 que n’importe quel citoyen peut appeler pour signaler ces situations », a-t-il laissé entendre. Dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance a affirmé que la prise en charge des patients a été totalement gratuite.



« Tous les soins de santé ont été pris en charge gratuitement par l’État. Depuis le dimanche, des équipes d’actions sociales sont à pied d’œuvre pour écouter les familles affectées et leur venir en soutien sur le plan psychologique », a rassuré Mme Véronique Tognifodé.