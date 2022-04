Bénin : le gouvernement lance un numéro vert pour dénoncer les commerçants véreux

Le mercredi 23 mars 2022, le gouvernement réuni en Conseil des Ministres, a pris une batterie de mesures hardies pour contenir l'envolée des prix afin de soulager les consommateurs frappés de plein fouet par les conséquences de la crise du Covid-19 et de la guerre Russo-Ukrainienne. Plus de 80 milliards de FCFA ont été débloqués comme appuis, par le gouvernement, pour soutenir le pouvoir d’achat des populations.



En vue de garantir l’effectivité de la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures sociales et d’éviter des sorties frauduleuses de produits vivriers, le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet de renforcer les contrôles par les structures compétentes et de faire appliquer aux contrevenants la rigueur de la loi. C’est ainsi que, pour permettre à la population et aux consommateurs de signaler les auteurs d’éventuelles spéculations et autres fraudes sur le marché, une ligne verte 113 a été mise à disposition.



Cette ligne verte, le 113, est gratuite et fonctionnelle du Lundi au Vendredi de 08h à 19h, le Samedi de 09h à 15h. En dehors de ces créneaux horaires, le serveur vocal de la ligne fonctionne y compris le dimanche, pour enregistrer les plaintes.