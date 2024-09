Bénin : réhabilitation de la route N'dali-Nikki-Tchicandou (77Km)

Les infrastructures économiques jouent un rôle stratégique dans le processus de développement d'un pays. En effet, leurs caractères transversaux contribuent au développement de tous les secteurs.



Ainsi donc, elles ont un impact direct sur toutes les couches de la population. Partant du constat de l'état de dégradation avancée de la route N'dali-Nikki-Tchicandou (frontière du Nigéria), le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la réhabilitation de cette infrastructure de transit qui joue un rôle important d'intégration régionale.



Actuellement, les travaux sont en cours, et à terme, la réhabilitation va permettre de sécuriser les investissements consentis pour la réalisation de cette route, d'améliorer le niveau de service de cette dernière, d'assurer un bon drainage des eaux, d'assainir les localités traversées, d'absorber l'augmentation du trafic routier, de réduire les nuisances causées aux usagers ainsi que les coûts d'exploitation des véhicules.



Et lorsqu'on sait qu'en plus de toutes ces retombées, la réhabilitation va faciliter les échanges commerciaux sur le territoire national et avec les pays voisins tels que le Nigéria, le Mali, le Niger, le Burkina-Faso...etc., les usagers ne peuvent que remercier le gouvernement qui continue de poser des actions de développement très fortes.