Betel Casimir remporte une médaille d'Or à l'Open de Suisse : Vers les JO 2024

Au cours de la compétition, Betel Casimir a démontré son talent et sa détermination en remportant ses combats contre des adversaires suisses, ukrainiens et autrichiens en finale de sa catégorie.



Dans le cadre de sa préparation en vue des Jeux Olympiques, le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) a soutenu Betel Casimir en lui offrant une opportunité de perfectionnement en taekwondo grâce à une bourse. Cette formation se déroulera au Taekwondo Competence Center en Allemagne.