Boko Haram : des otages tchadiens demandent l'aide du président Idriss Déby

Les trois tchadiens -le médecin-chef d'un d'hôpital, un infirmier et leur chauffeur- enlevés fin octobre 2019 par des hommes armés non identifiés dans la zone du Lac Tchad ont lancé un appel au Président de la République Idriss Déby en vue de leur libération.



Enlevés par des présumés combattants de Boko Haram, ils sont apparus mercredi matin dans une vidéo dans laquelle ils "supplient le couple présidentiel de répondre positivement aux exigences des ravisseurs afin d'être libérés et de poursuivre le programme du Gouvernement dans le domaine de la santé", selon le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE).



Détails à suivre.