Boko Haram : l'armée tchadienne poursuit son opération au Niger et Nigeria (Déby)

"Nous avons atteint tous nos objectifs", a annoncé ce samedi le chef de l'Etat Idriss Déby, depuis le poste militaire avancé de Kaïga Kindjiria, six jours après le lancement de l'opération "Colère de Bohoma" contre Boko Haram.



"Un chef d'Etat qui se déplace sur le théâtre des opérations pendant 12 jours, les tchadiens ont raison de se demander. Nous avons un objectif, celui de détruire les Boko Haram à l'intérieur du territoire national", a-t-il déclaré.



Selon lui, la première phase de l'opération est une réussite, sachant que les postes de commandement de Boko Haram au Tchad ont été neutralisés.



"Je peux assurer aujourd'hui à l'ensemble des tchadiens que l'ensemble de la zone insulaire qui fait frontière avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger, il n'y a pas un seul Boko Haram aujourd'hui au Tchad", a expliqué Idriss Déby.



Il a précisé que les deux postes de commandements essentiels (de Boko Haram, Ndlr) dans le Lac Tchad ont été repris par les forces tchadiennes. "Elles ont détruit sérieusement Boko Haram", a indiqué le chef de l'Etat.



Selon lui, "le peu qui reste, soit sont rentrés au Niger, soit au Nigeria, soit au Cameroun. Nos forces sont derrière eux. Elles sont rentrées au Niger, elles sont rentrées au Nigeria aussi."



"Le nettoyage continue. C'est fini pour ce qui concerne notre pays, donc il n'y a plus de terroristes maintenant. Maintenant, nous sommes à l'intérieur des pays voisins. Nous leur apportons notre appui pour en finir avec Boko Haram", a dit Déby, ajoutant que le sang des soldats tombés à Bohoma a été vengé.