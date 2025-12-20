Alwihda Info
TCHAD

Bongor : Le PNUD sème les graines de la résilience après les inondations


Alwihda Info | Par Houmsou Joseph - 20 Décembre 2025


Un an après les inondations dévastatrices de 2024, la ville de Bongor amorce sa reconstruction économique. Ce vendredi 19 décembre 2025, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a officiellement lancé un vaste programme de relance destiné aux populations les plus vulnérables.


  Le 19 décembre 2025, les populations vulnérables de la ville de Bongor, gravement touchées par les inondations de 2024, ont reçu un soutien significatif du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce soutien vise à relancer leurs activités génératrices de revenus.

 

L’assistance fournie par le PNUD inclut des initiatives variées telles que :
  • Apiculture
  • Maraîchage agroforestier : distribution de plus de 3 000 plants.
  • Transformation du manioc
  • Fabrication de compost : un engrais biologique destiné à améliorer la productivité agricole.
Cette initiative a pour objectif de renforcer la résilience des ménages affectés et de favoriser une reprise économique durable.

 

Les autorités locales présentes à la cérémonie ont salué cette action, qui se concentre sur l’autonomisation économique et la protection de l’environnement. Pour le PNUD, l’objectif est d’accompagner les communautés vers un relèvement durable après les effets dévastateurs des inondations.

 

Pour les bénéficiaires, l'espoir renaît après avoir perdu leurs moyens de subsistance. Ces nouvelles activités offrent des perspectives pour nourrir leurs familles et retrouver une autonomie financière.

 

À travers cet appui, le PNUD réaffirme son engagement à soutenir les populations de Bongor dans une démarche de relance économique inclusive et durable. Ce partenariat marque un pas vers la reconstruction et l’amélioration des conditions de vie des personnes touchées par les catastrophes naturelles.


