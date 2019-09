Bonnes nouvelles！TECNO dévoile le tout premier smartphone pour les jeunes doté de la technologie révolutionnaire Dot-in Display à un 1/10 du prix du S10

La marque de téléphones portables de premier plan mondial TECNO Mobile (www.TECNO-mobile.com) a récemment lancé de nouveaux smartphones CAMON 12 Air avec caméra améliorée, ouvrant une nouvelle ère de la photographie. Le TECNO CAMON 12 Air, l’un des appareils de prise de vues les plus remarquables, intègre la technologie Dot-in Display et trois lentilles 16MP+2MP+5MP AI Max pour des prises de vue fantastiques.

Le TECNO CAMON 12 Air, premier smartphone intégrant la technologie révolutionnaire Dot-in Display, est proposé à un prix incroyablement abordable (ou conçu pour la jeunesse). Le seul autre smartphone Dot-in Display sur le marché africain est le Samsung S10, dont le prix est beaucoup plus élevé. Grâce à l’incroyable écran de 6,55 pouces, au ratio bord à bord parfait de 90 % permettant de faire de superbes photographies sous lumière faible, l’utilisateur bénéficiera d’une expérience de visionnage incroyablement étendue. Un choix inégalé qui apporte une nouvelle sensation de bonheur.

Cette fois-ci, le CAMON 12 Air fait un pas en avant exceptionnel et sans précédent. Par ailleurs, TECNO lancera très bientôt un produit Dot-in Display avec caméra frontale permettant une belle expérience photographique, sous tous les angles, avec un mode plein écran extrême.

Le TECNO CAMON 12 Air, le smartphone doté d'un appareil photo amélioré de la gamme CAMON, est conçu pour la photographie sous tous les angles. Des photographies ultra nettes / un super grand angle de 120° / la macrophotographie extrême jusqu’à 2 centimètres / un effet Bokeh remarquable : ces fonctionnalités donnent aux utilisateurs la possibilité de saisir des moments merveilleux à partir de différents angles pour découvrir la vraie beauté de ce monde, ils voient ainsi le monde de manière plus claire, de plus près, plus brillant et plus vaste.

Il est vrai qu’en utilisant le super grand angle de 120° ou la macrophotographie extrême jusqu’à 2 centimètres du TECNO CAMON 12 Air, les utilisateurs pourront prendre des photos légendaires avec un simple téléphone. Et, avec le TECNO CAMON 12 Air, tout le monde peut devenir un photographe professionnel.

Une nouvelle ère de la prise de vue s’ouvre aujourd’hui

Grâce aux lentilles principales de 16 MP avec détection de scène par IA et IA HDR, couvrant divers scénarios de prise de vue habituels et offrant une optimisation par IA équivalente, l’utilisateur peut prendre des photos plus naturelles et magnifiques.

Dans des conditions normales, le CAMON 12 Air permet des prises de vue ultra nettes grâce à sa caméra arrière AI Max à triple lentille de qualité supérieure. Les photos prises avec le CAMON 12 Air sont incroyablement nettes et saisissantes.

Le formidable effet Bokeh souligne le portrait principal et brouille tout l’arrière-plan, faisant ainsi ressortir ce portrait.

La lentille secondaire permet des prises de vue super grand angle de 120° et la macrophotographie extrême jusqu’à 2 centimètres. L’utilisateur pourra voir le monde avec une perspective élargie, mais pourra aussi capturer encore plus de détails tout autour.

Conception de gradient Aurora, pastel et vibrant

En nous inspirant d’Aurora, nous capturons les belles couleurs de son halo que nous avons utilisées pour décorer le dos du CAMON 12 Air. Grâce à son look pastel et vibrant soutenu par une conception de gradient et une texture sculptée macroscopique, le CAMON 12 Air se distinguera certainement de tous les autres appareils.

32 Go de ROM + 3 Go de RAM pour une expérience souple et fluide

Pas besoin de libérer régulièrement de l’espace. Avec 32 Go de ROM, vous pouvez stocker encore plus de souvenirs merveilleux et de fichiers importants. Les 3 Go de RAM sont synonymes de rapidité et de vitesse stable. Dialoguer en ligne avec des amis, écouter de la musique, naviguer sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux, autant d’activités que le CAMON 12 Air permet de faire en même temps tout en continuant d’offrir une expérience utilisateur douce et fluide.

Une batterie 4000 mAh offrant une plus longue autonomie

L’appareil est équipé d’une batterie longue durée de 4000 mAh. Plus besoin d’être à la recherche fréquente d’un lieu pour recharger votre batterie dès que le voyant passe au rouge. L’utilisateur bénéficie ainsi de plus de temps pour travailler ou s’amuser sur le CAMON 12 Air. La puissante performance de la batterie permet à l’utilisateur de rester connecté et de se divertir pendant de longues heures.

AR Sticker pour des interactions ludiques

AR sticker propose plus de 220 options faciales et permet l’identification jusqu’à 120°. Des fonctions d’embellissement par la lumière et de localisation sont aussi présentes. La version personnalisée Manchester City Football Club a été spécialement conçue pour servir de cadeau unique.

Un système récemment mis à niveau : une vie intelligente tout autour de vous

Profitez de la vie intelligente avec le système d’exploitation et l’interface utilisateur récemment améliorés du CAMON 12 Air. D’autres améliorations extraordinaires et stimulantes optimiseront à n’en pas douter votre expérience utilisateur et mériteront d’être explorées. Des fonctions comme Smart panel, Smart photo clean-up et d’autres ont aussi été améliorées. Avec son tout nouveau système de mise à jour, le CAMON 12 Air vous permet de profiter plus aisément d’une vie intelligente.

Pour en savoir plus :

News Hub (bit.ly/2knv2WH)

TECNO Facebook (Facebook.com/TECNOMobile)

TECNO Instagram (Instagram.com/TECNOMobile)

TECNO Twitter (Twitter.com/TECNOMobile)

TECNO Community (bit.ly/2lUBncP)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/big-news-tec...