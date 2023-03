Botswana : Forbes réunit les meilleurs et plus brillants jeunes entrepreneurs

En avril 2022, Forbes organise son tout premier Sommet africain pour les moins de 30 ans, réunissant les jeunes entrepreneurs et les influenceurs les plus élitistes du monde.



Le Sommet africain pour les moins de 30 ans de Forbes sera réorganisé au Botswana du 23 au 26 avril 2023, pour exploiter le pouvoir du capitalisme entrepreneurial dans un pays dont la croissance regorge d'opportunités offertes aux jeunes entrepreneurs.



Le Botswana s'est transformé rapidement en une ruche d'innovation commerciale et technologique, sans parler d'une nation ayant le pourcentage le plus élevé de femmes propriétaires d'entreprises au monde, que toute autre nation en Afrique, qui continue de définir le 21ème siècle.



Internationalement reconnu aujourd'hui comme l'une des meilleures destinations pour exercer des affaires en Afrique, le Botswana dispose d'une multitude de ressources pour les entrepreneurs, ce qui en fait un emplacement idéal pour rassembler les meilleurs et les plus brillants jeunes chefs d'entreprise pour se connecter, apprendre, enseigner, construire et se mettre en réseau.



Pendant trois jours, dans la capitale du Botswana, Gaborone, des participants de la communauté africaine des moins de 30 ans, de la communauté d'affaires locale du Botswana et du réseau mondial des moins de 30 ans, se réuniront pour partager une plateforme de réseautage et de conversations cruciales ancrées dans le développement durable, l'innovation et l'entrepreneuriat.



Forbes a confirmé une liste de conférenciers locaux et internationaux de classe mondiale qui partageront leurs idées et leur influence avec la nouvelle génération de dirigeants.



L'année dernière, le Sommet africain pour les moins de 30 ans de Forbes a contribué à aider les jeunes du monde à devenir des porteurs de flambeau, a fait remarquer le président de la République du Botswana, Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi.



« Ces jeunes leaders deviennent les porte-flambeau et les agents du changement qui exploitent le développement via l'entrepreneuriat, montrant l'influence de l'espoir au sein de cette génération ». L'événement présente une opportunité inégalée