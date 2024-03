Botswana : le président s'oppose à l'interdiction de la chasse pour les touristes

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a critiqué le projet de loi contre la chasse, proposé par les députés britanniques, le qualifiant de colonial. C'est ce qu'il a déclaré à Sky News.



En effet, le parlement britannique envisage d'interdire aux touristes britanniques de rapporter chez eux, des parties du corps d'animaux qu'ils tuent lors d'un safari, comme des défenses d'éléphant.



Le président du Botswana a déclaré qu'il serait déçu si le projet de loi était adopté, soulignant l'autonomie du Botswana en tant que pays souverain et démocratique.



Selon lui, la chasse dans le pays est légale et permet de contrôler les populations animales. Plus tôt, le ministre de l'Environnement et du Tourisme du Botswana, Dumezweni Mthimkhulu, avait déclaré que la « chasse aux trophées » était un moyen de contrôler le nombre d'animaux sauvages dans le pays et une source de revenus pour les communautés locales.



Selon lui, le nombre d'éléphants au Botswana est passé de 50 000 en 1984 à 130 000 en 2024, ce qui a provoqué des conflits avec les habitants.