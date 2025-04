Bourse Nasser : les statistiques révèlent une large représentation des différents continents

Le Forum international Nasser a annoncé les statistiques détaillées des participants à la Bourse Nasser pour le leadership international, mettant en évidence une grande diversité de nationalités, de continents et d'âges parmi les candidats.



Ces chiffres confirment le rayonnement mondial de la bourse, qui attire des jeunes du monde entier pour participer à ses programmes de leadership d’excellence.



Hassan Ghazaly, anthropologue et fondateur du Forum international Nasser, a déclaré : « La région de l'Afrique de l'Est a enregistré le plus grand nombre de candidatures après la République arabe d'Égypte, suivie de l'Afrique de l'Ouest, puis de l'Asie. Le total des nationalités participantes s’élève à 93, reflétant ainsi la diversité culturelle et géographique de la bourse. »



Il a ajouté : « Le continent africain représente la majorité des candidats, suivi de l'Asie, puis de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, ainsi que de l'Australie et de l'Antarctique. » Ghazaly a également souligné que « le nombre de candidats masculins s’élève à environ 60 %, tandis que les candidates féminines représentent 40 % des inscriptions, témoignant ainsi de l'engagement de la bourse en faveur de l’équilibre entre les sexes dans ses programmes. »



Le fondateur du Forum international Nasser a affirmé que la publication de ces statistiques s'inscrit dans une démarche de transparence, et constitue une initiative positive. Il a ajouté qu'elles illustrent le succès de la bourse à attirer des jeunes du monde entier, renforçant ainsi son rôle en tant que plateforme internationale d’échange d’expériences et de promotion de la coopération entre les futurs leaders.



Il a conclu en précisant que la bourse continuera à soutenir les causes du Sud global, et à promouvoir les principes de justice internationale et de développement durable, en accord avec la vision de l’Égypte et les objectifs des Nations-Unies.