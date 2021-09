Boxe Arabe : les contours du championnat mondial de Turquie dévoilés

La conférence de presse organisée à « Korel Thermal Resort Clinic & SPA », l’un des hôtels de luxe de la ville d’Afyonkarahisar, a connu la présence du gouverneur de la ville, Gökmen Çiçek, le maire, Mehmet Zeybek, Hüseyin Ceylan, représentant de la ville d’Afyonkarahisar dans l’AKP, Hedi Sdiri, ministre plénipotentiaire de la Jeunesse et des Sports au Conseil de la Ligue des États arabes, et président de la Fédération Internationale de Boxe Arabe, et Aydın Aydoğan, représentant de la société « Yafes Petrol pour le Tourisme et l’Investissement S.A », organisatrice du championnat, ainsi qu’un grand nombre de médias turcs, arabes et étrangers.



A l’entame de la conférence de presse, le public a suivi la prestation d’un groupe de danse folklorique qui symbolise la civilisation turque antique. Dans son allocution de bienvenue, Hedi Sdiri, a abordé les détails du championnat, en expliquant que le nombre des participants sera de 60 champions et championnes du monde professionnel de tous les continents, y compris la Turquie et les pays arabes. Le championnat s’étalera sur trois jours consécutifs. Deux jours seront consacrés aux hommes, avec la participation de 40 champions du monde, alors que le troisième et dernier jour, sera dédié aux femmes, à savoir, 20 championnes du monde, dont une de nationalité turque, et d’autres du monde arabe.



Invités d’honneur

Une invitation a été adressée au célèbre boxeur Mike Tyson, à l'héroïne Lily Muhammad Ali et au célèbre acteur Jean-Claude Van Damme. Ils seront prochainement engagés, pour assister au championnat, en tant qu'invités d'honneur. Le championnat réunira plusieurs ministres de plusieurs pays, ainsi que des parlementaires, des maires et des gouverneurs. Et il bénéficiera de la couverture médiatique de 62 chaînes de télévision de plusieurs pays, y compris des pays arabes.



Le gouverneur a commencé par souhaiter la bienvenue à tous les participants, puis s'est engagé à apporter tout son soutien et son assistance, pour la réussite de ce championnat, de la manière qui représente au mieux la ville et ses caractéristiques touristiques, patrimoniales et ses eaux thérapeutiques. Par ailleurs, il a rappelé que la Turquie et les pays arabes, sont liés par une histoire et une civilisation anciennes, qui sont ancrées dans l’histoire.



Pour sa part, Mehmet Zeybek, le maire de la ville, a souligné, lors de l’ouverture de la conférence de presse, qu'il apportera tout le soutien nécessaire, et que tous les efforts seront déployés pour faire de cet événement un grand succès. Dans son mot de bienvenue, Hüseyin Ceylan, a déclaré que la Turquie bénéficie de la sécurité et de la sûreté de manière permanente, et qu’elle accueille toujours les héros et héroïnes du monde entier, tout en déclarant que le sport rassemble, toujours, les peuples du monde.

A son tour, Aydın Aydoğan, représentant de la société organisatrice, a déclaré qu’une grande équipe de spécialistes, s’emploient à organiser le championnat de la manière qui convient à la position mondiale de la Turquie. Il a également remercié tous les médias et tous les invités qui ont assisté à la conférence. Puis, il a souhaité que ce championnat soit le début d'autres évènements qui auront lieu, dans différentes villes turques, tout en ajoutant que la Turquie accueille ses invités, toujours chaleureusement.



Clôturant la conférence de presse, le gouverneur a bien déclaré qu’ils sont toujours au service du sport et des sportifs, et que cet événement est une compétition honnête et propre, entre des champions professionnels. Et que c’est le participant le plus distingué qui remportera le championnat.