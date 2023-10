Boxe : Le Britannique Tyson Fury tombe devant Ngannou mais remporte le duel face au Camerounais

Dans la soirée du 28 octobre 2023, Francis Ngannou a perdu son combat face à Tyson Fury, après 10 rounds disputés. « Le Lion Indomptable a livré une prestation mémorable », a rapporté la radio nationale camerounaise, la CRTV.



« C'est fou ce qu'on voit: Ngannou a résisté et Fury n'a rien tenté dans ce dernier round. On va voir le pointage mais le Camerounais a livré une performance de haute volée », a rapporté MCS Sport.



Mais Mike Tyson, qui a entraîné Francis Ngannou ne partage pas le verdict du jury. «Tout le monde connaît le résultat», a-t-il dit à la fin du combat.



« De nombreux internautes accusent le coup et désignent Francis Ngannou comme étant le vainqueur du match de boxe anglaise l’opposant à Tyson Fury », a relevé le journal AlerteInfo.



« Malgré sa défaite, le Camerounais, ex-champion de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA, ressort grandi. Il remporte surtout toute l'estime du monde de la boxe », a estimé TV5 Monde.



« A l'inverse, la performance de Fury ne peut qu'être qualifiée d'embarrassante, voire inquiétante, alors que le Britannique est censé remonter sur le ring en décembre pour un combat d'unification de boxe anglaise contre le colosse ukrainien Oleksandr Usyk », a estimé le même journal.



A la fin du combat, le Camerounais Ngannou a indiqué qu’il est prêt à revenir. « Je me sens très bien, je suis très heureux. Je remercie les organisateurs pour cet accueil et pour m'avoir donné cette opportunité. Je suis prêt à revenir. S'ils veulent le refaire, je suis prêt. C'était mon premier combat de boxe, je reviendrai, je vais travailler encore plus fort. Au départ j'étais un peu nerveux mais maintenant, je sais que je peux le faire! ».



Sur TNT Sports, Tyson Fury a relevé que Ngannou est un boxeur dangereux. « C'est un puncheur un peu maladroit mais très dangereux car il frappe très dur. J'ai eu du mal à contrer, c'est vraiment un très bon combattant. C'était peut-être mon combat le plus dur des dix dernières années ».