Boxe arabe : la Fédération européenne s’installe à Rome

Le président élu de la Fédération européenne de boxe arabe, créée au terme de l'Assemblée générale tenue à Rome la semaine écoulée, s’appelle Agostino Fraccascia.



En effet, les destinées de la boxe arabe sur le continent européen reposent désormais sur les épaules de cet amoureux des sports de combats.



Son élection s'est déroulée en présence d'une forte délégation de personnalités, au nombre desquelles Dr Hedi Sediri, président de la Fédération Internationale de Boxe Arabe (FIBA). Ce dernier exhorte le bureau élu à valoriser davantage la boxe arabe en Europe et dans le reste du monde, à travers des compétitions et galas internationaux.



Cette Assemblée générale a également permis d'inaugurer le nouveau siège de la Fédération européenne de boxe arabe au 9, rue Via Giovanni Orespa, à Rome (Italie).

Il faut préciser que la vice-présidence est assurée par Mahmoud Hassan et le secrétariat général revient à Eleonora Francescucci.