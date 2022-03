Boxe arabe : le Tchadien Sindingue Adam sacré meilleur combattant africain à Douala

Les rideaux sont tombés sur la compétition organisée par à l'Association Sportive pour la Promotion de la boxe arabe (ASPROBA). En effet, le Centre de Jeunesse New Bell de Douala au Cameroun, a vibré au rythme des gants et cloches d'arbitrage le 19 mars 2022.



Pour une première compétition qui se voulait un coup d'essai, la première édition du Gala International de boxe arabe, « The First », a été un véritable coup de maître. L'objectif de cette compétition, initiée par Lamine Mouhamadou Yaro, est de promouvoir au sein de la jeunesse africaine, l'amour de la boxe arabe, l'une des meilleures disciplines de sport de combat qui allie confiance, performance, maîtrise de soi et bonne de camaraderie.



Quatre combats nationaux et un combat international de haut niveau ont marqué cette première édition du championnat de boxe arabe organisée à Douala. Au terme des confrontations, et à l'unanimité des juges, c'est le jeune pugiliste tchadien Sindingue Adam qui s'offre la couronne de l'arène, face au Camerounais Galieu Hydris. Ce dernier négocie d'ores et déjà un match retour au Tchad, pour essuyer l'affront qui lui a été fait à domicile par le désormais champion de boxe arabe.



Il faut retenir que cette compétition a enregistré une forte délégation du corps diplomatique tchadien, sans oublier son soutien à chaque maillon de la chaîne de l'organisation de cette première édition du Gala International « The First » au Cameroun. A cette occasion, les populations de Douala et de ses environs, venues nombreuses, ont vécu des spectacles ludiques, étincelants et distractifs à couper le souffle.



C’est tout naturellement que certaines autorités de Douala, présentes sur le site de l'évènement, ont exprimé leurs vives satisfactions, et ont par ailleurs félicité l'Association Sportive pour la Promotion de la boxe arabe (ASPROBA) de Mouhamadou Lamine Yaro, et de son parrain El Hadj Mouhamadou Saoudi.