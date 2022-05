Boxe arabe : le championnat du monde pointe à l'horizon

L’annonce a été faite par le Dr Sediri Hedi, ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports du Conseil de la ligue des États arabes, et président de la fédération internationale de boxe arabe. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les professionnels de boxe arabe, un grand tournoi aura lieu à Dubaï, le 23 juillet prochain.



En effet, un contrat a été signé au siège Eagle sports service, pour l'organisation de ce championnat de boxe arabe professionnelle de haute facture à Burj Khalifa. Ce championnat va connaitre la participation des gros calibres, et des plus célèbres champions du monde professionnel de plusieurs nations, comme les Emirats arabes unis, l’Égypte, l’Irak, le Soudan, le Cameroun, le Mali, le Tchad, le Togo, le Gabon, l’Inde, le Pakistan, les Etats-Unis, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Russie, les Pays -Bas, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et la Roumanie.



En plus de ces pays, l'on notera la présence de deux grands champions célèbres, en qualité d'invité d'honneur. Pour donner un éclat particulier au championnat, de nombreux ministres, hautes personnalités et stars de Hollywood, seront présents.



Et pour relayer l'information à travers le monde, on notera la présence d'une grande couverture médiatique de diverses chaînes de télévision et radios arabes, asiatiques, africaines, et européennes. Sans oublier de nombreux organes de presse écrite et électronique, et des sites des réseaux sociaux.



S’agissant du sponsoring, le dispositif de ce grand rendez-vous sportif prévoit en prime, la compagnie indienne Dikans et son PDG, le Pr Mohd Naveed Khan, de Tsms Technology Company, et le PDG, Salam Aslam qui travaille dans le marketing futur. Pour la compagnie organisatrice de l'événement, Eagle sports service, son directeur général, Shehenshah Zaidi, producteur de films et chansons indiens, sera de la partie.



En effet, ce dernier a une grande renommée internationale dans l'organisation de nombreux tournois sportifs à succès. Il va apporter son expérience dans l'organisation de cet événement sportif de boxe arabe.