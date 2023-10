Boxe : le camerounais Francis Ngannou va tenter l'exploit en Arabie saoudite

Il a partagé ses préparatifs, soulignant l'importance de l'entraînement en Arabie saoudite pour s'acclimater au décalage horaire. Bien qu'il ne soit pas favori, Ngannou reste déterminé à poursuivre son rêve. Il explique que le terme "baddest" se rapporte à la détermination et à l'engagement. Sa collaboration avec la légende de la boxe, Mike Tyson, a eu un impact significatif sur sa préparation. Ngannou a également noté l'énorme promotion entourant ce combat contre Tyson Fury, avec la participation de personnalités comme Cristiano Ronaldo. Il considère ce combat comme le plus grand de sa vie jusqu'à présent, tout en restant ambitieux pour l'avenir. Il ne voit pas le choix de Tyson Fury de combattre contre un adversaire différent comme une provocation.



Lors de l'interview, Francis Ngannou a partagé des détails sur ses préparatifs pour le combat à venir. Il a expliqué qu'il était arrivé en Arabie saoudite plus tôt pour s'acclimater au décalage horaire, se levant tôt le matin pour se mettre en condition pour le jour du combat. Malgré les attentes qui ne le favorisent pas, Ngannou reste confiant et déterminé à poursuivre son rêve. Il voit le terme "baddest" comme un reflet de la détermination nécessaire pour réussir, que ce soit sur le ring ou dans n'importe quel domaine de la vie.



La collaboration avec Mike Tyson, une légende de la boxe, a eu un impact tant psychologique que personnel sur Ngannou. Elle l'a inspiré et motivé, tout en apportant un aspect de réalisation de rêve pour le jeune fan de Tyson qu'il était.



Le combattant de MMA a également évoqué l'énorme promotion et l'attention médiatique entourant son combat contre Tyson Fury, soulignant que cela dépasse de loin tout ce qu'il avait connu auparavant. Cependant, il reste concentré sur son objectif et considère que la détermination et la foi sont essentielles pour réussir.



Francis Ngannou a évoqué son parcours incroyable, rappelant ses origines modestes et sa lutte pour surmonter la précarité. Il a toujours rêvé et a visualisé son succès, même quand il semblait improbable. Cet esprit ambitieux le pousse à ne pas s'arrêter là, avec une conviction que le meilleur reste à venir.



Enfin, il n'a pas pris la décision de Tyson Fury de combattre un adversaire différent comme une provocation, car il comprend que ce choix résulte d'obligations professionnelles et ne représente pas un combat de la même ampleur que le leur.