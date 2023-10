Boxe : le camerounais Ngannou s'incline sur décision partagée face à Fury

Le combat s'est terminé par une décision partagée en faveur de Tyson Fury, mais le verdict a suscité des réactions passionnées et contradictoires des fans et des experts. Le combat a été particulièrement relevé, avec Francis Ngannou envoyant Fury au tapis lors d'un knockdown impressionnant.



Alors que certains considèrent que la victoire de Fury est méritée, de nombreux fans et observateurs estiment que Ngannou aurait dû être déclaré vainqueur. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions, certains dénonçant ce qu'ils considèrent comme un vol, tandis que d'autres félicitent le courage de Ngannou pour sa performance remarquable dans un sport où il n'a que peu d'expérience.



Le débat fait rage, et de nombreuses voix s'élèvent pour remettre en question la décision des juges. Les partisans de Ngannou soulignent sa domination du 2ème au 10ème round, tandis que ceux de Fury mettent en avant sa longue carrière invaincue. Certains comparent même cette décision à l'une des plus grandes controverses de l'histoire du sport.



Tyson Fury lui-même a reconnu la difficulté du combat en déclarant que Ngannou lui avait donné l'un des combats les plus difficiles de sa carrière. Le combat continue d'alimenter les discussions et suscite des spéculations sur un éventuel revanche entre les deux combattants.



La décision partagée dans ce combat passionnant entre Tyson Fury et Francis Ngannou restera un sujet de débat brûlant pour les fans de boxe et de MMA, et elle pourrait bien conduire à un deuxième affrontement épique entre ces deux athlètes exceptionnels.