Brasileiras contam sobre ação em Moçambique no pior desastre em décadas

Mulheres são foco do Dia Mundial de Assistência Humanitária; após cinco meses do ciclone Idai a jornalista Natália da Luz e a chefe do PMA Karin Manente revelam experiências no auxílio a milhares de vítimas. A crise pós-ciclones em Moçambique foi uma das que mais mobilizou os Estados-membros das Nações Unidas e parceiros humanitários em […]

Mulheres são foco do Dia Mundial de Assistência Humanitária; após cinco meses do ciclone Idai a jornalista Natália da Luz e a chefe do PMA Karin Mane...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...