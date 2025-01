Brésil : Indignation après l'expulsion de citoyens menottés des États-Unis

Un incident diplomatique majeur vient de secouer les relations entre le Brésil et les États-Unis. Le retour forcé de 88 Brésiliens, expulsés des États-Unis et arrivés menottés à Manaus, a suscité une vive indignation au sein du gouvernement brésilien.





Un traitement jugé inhumain





Les migrants brésiliens rapatriés ont décrit des conditions de voyage dégradantes, notamment l'utilisation de menottes tout au long du vol et un manque d'eau et de soins médicaux. Ces révélations ont choqué l'opinion publique brésilienne et ont provoqué une vive réaction du gouvernement.





La réaction du gouvernement brésilien





Le gouvernement brésilien a immédiatement condamné ces agissements, qualifiant le traitement réservé aux ressortissants brésiliens de "dégradant" et de "manque de respect flagrant pour les droits fondamentaux". Le ministère des Affaires étrangères a présenté une demande officielle d'explications aux États-Unis.





L'expulsion de citoyens brésiliens dans des conditions dégradantes est un événement grave qui a des implications politiques et humanitaires importantes. Cette affaire rappelle la nécessité de traiter les questions migratoires avec humanité et respect des droits de l'homme.