Brigitte Tchanegué, Star de 'Anaï', sollicite le soutien pour les artistes Tchadiens

N'Djamena - Le 4 décembre 2023, l'actrice et productrice Brigitte Tchanegué a tenu un point de presse pour discuter de l'avenir des arts et du cinéma au Tchad.



Au cours de cette rencontre avec la presse, Brigitte Tchanegué, connue pour son rôle principal dans la série "Anaï", a exprimé son souhait de voir le gouvernement, les partenaires et les bienfaiteurs soutenir davantage les artistes tchadiens. Elle a souligné l'importance de l'encouragement des talents locaux et du financement des projets novateurs pour valoriser la scène artistique nationale.



Tchanegué a également saisi cette occasion pour solliciter un appui spécifique pour la finalisation de deux de ses projets de séries cinématographiques, débutés à Bangui. Elle a rappelé que son talent a été reconnu en République Centrafricaine où elle a remporté le prix Bantu de la meilleure interprétation féminine lors d'une compétition de séries de films.