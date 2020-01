Bunia : la MONUSCO organise une campagne de dépistage et de sensibilisation médicale gratuite pour une centaine d’écolier (Par Jean-Tobie Okala)

Dans le cadre des activités civilo-militaires de la MONUSCO, le contingent marocain de la Force a organisé ce mercredi 8 janvier 2020 des consultations médicales gratuites au Complexe scolaire Sainte Cécile à Bunia. Une centaine d’écoliers de cet établissement (sur les 220 qu’il compte) ont pu ainsi bénéficier gratuitement de consultations médicales, avec prescription et administration de traitements en fonction des résultats des examens. Les consultations portent sur des examens physiques, avec prise de constantes (poids, taille, tension, et température) ; en cas de fièvre, un test rapide de malaria est fait, ainsi que celui de la glycémie ou encore de la saturation en oxygène. Parmi les autres examens dont bénéficient gratuitement ces écoliers, il y a ceux de la gorge, des oreilles, des conjonctives... Parmi les pathologies diagnostiquées, indique le médecin-Capitaine Benali Saad, on retrouve principalement des gastro-entérites, angines, otites, mycoses, ou encore du paludisme.

Le Docteur Benali, dont cette activité est une première dans sa carrière au sein du contingent marocain de la MONUSCO, y voit d’abord une opportunité « de faire connaissance avec les populations locales que nous servons ». Il ajoute que « c’est aussi un épanouissement professionnel et personnel pour le personnel médical et paramédical du contingent ».

De son côté et au nom de tous les élèves, de leurs parents et de la communauté, Grace Byagire Muhadara, Directrice du Complexe scolaire Sainte-Cécile, salue cette initiative des casques bleus de la MONUSCO : « Nous sommes très contents de ce geste et remercions infiniment la Monusco. C’est une chance pour nous d’avoir été choisis parmi de nombreuses autres écoles qui auraient pu bénéficier de ces consultations gratuites. Nos élèves sont soignés, ils pourront ainsi mieux poursuivre leurs études. Nous remercions les Marocains pour leur assistance ». Une assistance qui, selon la Cheffe des activités civilo-militaires de la Force de la Monusco en Ituri, se poursuivra dans d’autres Ecoles dans les prochains mois.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/bunia--la-mo...