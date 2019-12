Burkina Faso : 400 000 animaux vaccinés dans la région du Sahel

Entre le 1er novembre et le 15 décembre 2019, plus de 400 000 têtes de bétail ont été vaccinées dans les provinces de l'Oudalan et du Soum, au cours d'une campagne de vaccination gratuite organisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec le soutien de la Croix-Rouge burkinabè. Situées dans la région du Sahel, ces provinces sont parmi les plus touchées par la violence armée qui sévit au Burkina Faso.

Au total, plus de 37 000 personnes, déplacées, réfugiées ou résidentes, ont pu faire vacciner leurs animaux dans les communes de Gorom Gorom, Déou, Oursi et Djibo. « L'objectif de la campagne de vaccination est de protéger les animaux contre des maladies contagieuses, telles que la péripneumonie, la pasteurellose et la peste des petits ruminants », explique Mathew Kenyanjui, coordinateur du département de sécurité économique du CICR à Ouagadougou. Les taureaux, vaches, moutons et chèvres sont la principale source de revenu des populations de ces localités.

Les déplacements de populations dus à l'insécurité ont entraîné une grande pression sur les ressources naturelles, dans les communes d'accueil. Grâce à la mobilisation des auxiliaires locaux d'élevage, cette campagne a pu toucher des zones difficiles d'accès, augmentant ainsi le nombre de ménages bénéficiaires. C'est la septième année consécutive que le CICR conduit une campagne de vaccination d'animaux dans la région du Sahel du Burkina Faso. En 2020, le CICR envisage d'étendre la vaccination de bétail à la région de l'Est, qui abrite de grands couloirs de transhumance.

Dans la région du Sahel, le CICR intervient aussi dans les domaines de la santé, de l'eau et de l'assistance alimentaire aux populations déplacées.