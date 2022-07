Burkina Faso : Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara

"Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j’ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Sankara", déclare l'ancien dirigeant burkinabé dans son message de deux pages.



« J’assume et déplore, du fond du cœur, toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m’accorder leur pardon », ajoute Blaise Compaoré.



Sa récente visite éclaire à Ouagadougou a suscité la colère dans le pays, alors qu'il est condamné à perpétuité dans l'affaire de la mort de son prédécesseur Thomas Sankara.