Burkina Faso : Des ingénieurs burkinabè innovent en transformant des pick-up en véhicules blindés légers

Des réalisations ingénieuses, entièrement conçues et fabriquées au Burkina Faso, ont été dévoilées lors de la 2e édition du salon international Synergie sûreté, défense et sécurité (SYSDEF). Cet événement se déroule du 8 au 10 mai 2025 à Ouagadougou et met en lumière les capacités locales en matière de défense et de sécurité.