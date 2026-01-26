Burkina Faso : Ibrahim Traoré appelle à une mobilisation totale pour 2026

Le bilan de 2025 : Une année de bascule



Le Président a salué les avancées significatives réalisées en 2025, notamment :



Autosuffisance alimentaire : Le pays a atteint des niveaux de production record grâce aux subventions massives et au labour gratuit.

Reconquête du territoire : Succès des opérations militaires (comme l'opération Lalmassga ) ayant permis la réinstallation de milliers de déplacés internes dans des zones sécurisées.

Souveraineté diplomatique : Affirmation de la Confédération des États du Sahel (AES) comme bloc géopolitique majeur.







Les priorités de 2026 : "Attacher les ceintures"



L'expression "attacher les ceintures" utilisée par le Capitaine Traoré souligne une volonté d'intensifier les réformes structurelles. Les axes majeurs annoncés pour cette année sont :



Industrialisation locale : Mise en service de la première unité de transformation locale du coton. Réforme de la Justice : Mise en œuvre d'un programme de reconversion des prisonniers pour qu'ils participent à la construction nationale. Modernisation administrative : Généralisation de la facture électronique certifiée et renforcement de la lutte contre la corruption. Urbanisme vertical : Priorité aux constructions en hauteur à Ouagadougou pour optimiser l'espace et l'assainissement.

Hommage aux Forces Vives

Le Chef de l'État a conclu en rendant un vibrant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ainsi qu'au personnel administratif pour leur résilience. Pour lui, le changement positif du visage du Burkina Faso d'ici 5 ans dépendra de l'effort collectif fourni dès ce premier trimestre 2026.











