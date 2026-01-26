Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina Faso : Ibrahim Traoré appelle à une mobilisation totale pour 2026


Alwihda Info | Par - 26 Janvier 2026


Ce lundi 26 janvier 2026, lors de la montée des couleurs à Koulouba, le Chef de l'État a dressé un bilan positif des actions menées l'année précédente tout en avertissant que le plus dur reste à faire pour atteindre la souveraineté totale.


Burkina Faso : Ibrahim Traoré appelle à une mobilisation totale pour 2026


 

Le bilan de 2025 : Une année de bascule


Le Président a salué les avancées significatives réalisées en 2025, notamment :

  • Autosuffisance alimentaire : Le pays a atteint des niveaux de production record grâce aux subventions massives et au labour gratuit.

  • Reconquête du territoire : Succès des opérations militaires (comme l'opération Lalmassga) ayant permis la réinstallation de milliers de déplacés internes dans des zones sécurisées.

  • Souveraineté diplomatique : Affirmation de la Confédération des États du Sahel (AES) comme bloc géopolitique majeur.




Les priorités de 2026 : "Attacher les ceintures"


L'expression "attacher les ceintures" utilisée par le Capitaine Traoré souligne une volonté d'intensifier les réformes structurelles. Les axes majeurs annoncés pour cette année sont :

  1. Industrialisation locale : Mise en service de la première unité de transformation locale du coton.

  2. Réforme de la Justice : Mise en œuvre d'un programme de reconversion des prisonniers pour qu'ils participent à la construction nationale.

  3. Modernisation administrative : Généralisation de la facture électronique certifiée et renforcement de la lutte contre la corruption.

  4. Urbanisme vertical : Priorité aux constructions en hauteur à Ouagadougou pour optimiser l'espace et l'assainissement.



 

Hommage aux Forces Vives

 

Le Chef de l'État a conclu en rendant un vibrant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ainsi qu'au personnel administratif pour leur résilience. Pour lui, le changement positif du visage du Burkina Faso d'ici 5 ans dépendra de l'effort collectif fourni dès ce premier trimestre 2026.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/01/2026

Éducation au Tchad : La CST transforme le visage de l’école de Gongo 2 dans le canton Banda

Éducation au Tchad : La CST transforme le visage de l’école de Gongo 2 dans le canton Banda

Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol 25/01/2026

Populaires

Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol

25/01/2026

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha

25/01/2026

Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie

25/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/01/2026 - Barra Lutter

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? 22/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter