Burkina Faso : L'Ambassadeur de Guinée Équatoriale soutient l'Initiative Faso Mêbo

L'Ambassadeur Moïsés MBA NCHAMA, accrédité il y a seulement quelques heures au Burkina Faso, s'est dit convaincu de la trajectoire prise par le pays. Après avoir parcouru quelques artères de Ouagadougou, il s'est montré rapidement émerveillé par les chantiers de réaménagement et d'embellissement en cours.





« On m'a parlé de cette Initiative. Je me suis dit, c'est une grâce. Donc, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose pour montrer aux autres que cette initiative doit être appuyée. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour faire un petit don de dix tonnes de ciment », a-t-il confié, admiratif de l'engouement suscité par cette initiative présidentielle.





Après avoir effectué le don, Son Excellence MBA NCHAMA a même rejoint les ouvriers pour confectionner quelques pavés, les encourageant ainsi dans leur travail acharné.





Pour rappel, l'Ambassadeur de la République de Guinée Équatoriale auprès du Burkina Faso, Moïsés MBA NCHAMA, avait présenté ses lettres de créance ce jeudi 26 juin 2025 au Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.