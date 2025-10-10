Burkina Faso : La suspension de visa Américain dénoncée comme un moyen de pression

Le Motif Officiel Contre la Lecture Burkinabè

Le Point de Désaccord : La « Terre de Déportation »

« La décision de gratuité de visa instaurée par le Président du Faso ne saurait être une opportunité pour un pays tiers de se débarrasser de certaines populations considérées comme indésirables... Le Burkina Faso est une terre de dignité et non une terre de déportation », a-t-il soutenu.

Conséquences et Réactions

Procédure de Visa : Désormais, les demandeurs de visa américain au Burkina Faso devront se rendre à l’Ambassade des États-Unis au Togo.

Principe de Réciprocité : Le Ministre a réaffirmé la disponibilité du Gouvernement à poursuivre le dialogue dans le respect mutuel, tout en annonçant que des mesures seront prises conformément au principe de réciprocité qui régit les relations internationales.

Précision : Le Ministre a tenu à préciser que cette décision n'a aucun lien avec l'arrivée prévue fin octobre 2025 d'Afro-descendants qui ont décidé de leur propre chef de se rendre au Burkina Faso pour renouer avec leur histoire.

Le Motif Officiel des États-UnisL'Ambassade américaine justifie sa décision par le fait que le Burkina Faso ferait partie des pays dont les ressortissants (détenteurs de visas tourisme ou étudiant) ne respectent pas les consignes de séjour.La Réfutation BurkinabèLe Ministre Traoré rejette ce motif officiel et y voit plutôt un « moyen de pression et de chantage ».Selon lui, cette mesure est directement liée au refus catégorique du Burkina Faso d'adhérer à la politique migratoire de l'administration américaine, notamment la politique d'identification et d'expulsion de ressortissants africains en situation irrégulière aux États-Unis.Le Ministre Traoré a indiqué que les autorités burkinabè ont été sollicitées à plusieurs reprises pour accueillir des personnes expulsées par l'administration Trump. Cette proposition se serait intensifiée après que le Burkina Faso ait adopté une mesure de gratuité de visa.Le Ministre a jugé cette proposition « indécente » et contraire à la vision du Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré, fondée sur la dignité et le respect mutuel.