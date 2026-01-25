Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso : Le Ministre de la Guerre en première ligne pour la reconquête territoriale


Alwihda Info | Par - 25 Janvier 2026


Dans une démarche de proximité inédite, le Ministre d'État, Ministre de la Guerre, a parcouru les zones de combat de la région de l'Est. De Fada N’Gourma à Kompienga, le message est sans équivoque : le pays est passé d'une posture de défense à une dynamique d'offensive totale pour arracher son indépendance.


Une tournée au cœur du théâtre des opérations


Le Ministre a visité plusieurs localités stratégiques de la région de l'Est, notamment Fada N’Gourma, Falangoutou, Ougarou, Diapaga et Kompienga. Cette sortie de terrain avait pour objectifs de :

  • Galvaniser les troupes engagées sur le front en leur transmettant le soutien du Chef de l'État.

  • Féliciter les conquêtes territoriales récemment engrangées par les forces combattantes.

  • Rendre hommage à la résilience des populations civiles (hommes, femmes et enfants) face aux épreuves de la guerre.

  • Soutenir les blessés physiques et psychologiques, réaffirmant que la nation n'oubliera aucun de ses fils marqués par les combats.





Pourquoi "Ministère de la Guerre" ? Un changement de paradigme


Le Ministre a apporté un éclairage crucial sur la nouvelle dénomination de son département. Ce changement n'est pas sémantique, mais stratégique :

  • Survie nationale : Le pays ne fait plus face à une simple crise sécuritaire, mais à une agression caractérisée visant la conquête territoriale et le pillage des ressources.

  • Implication citoyenne : Le concept impose que chaque citoyen soit prêt à répondre à l'appel si l'existence du pays est menacée.

  • Préparation globale : Le contexte géopolitique mondial impose de se préparer à des conflits plus larges.





La doctrine de 2026 : L'initiative au service de la paix


Le Ministre a martelé une nouvelle règle d'engagement : « La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer ».

  • Imposer le rythme : L'État reprend l'initiative et impose désormais son propre tempo à l'ennemi.

  • Intensification des opérations : L'année 2026 sera marquée par une montée en puissance des actions militaires pour atteindre la victoire définitive.

  • Souveraineté totale : L'objectif final est de garantir une indépendance économique et sécuritaire réelle, sans attendre de secours extérieur.




Appel à l'unité nationale


En conclusion, le Ministre d'État a invité les populations à maintenir une confiance totale envers le gouvernement et le Chef de l'État. Il a rappelé que l'indépendance est un bien qui « s'arrache par le fer et la volonté » et que les efforts d'aujourd'hui sont la condition nécessaire du développement de demain.



 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


