Burkina Faso : Le Ministre de la Guerre en première ligne pour la reconquête territoriale

Une tournée au cœur du théâtre des opérations
Le Ministre a visité plusieurs localités stratégiques de la région de l'Est, notamment Fada N’Gourma, Falangoutou, Ougarou, Diapaga et Kompienga. Cette sortie de terrain avait pour objectifs de :
-
Galvaniser les troupes engagées sur le front en leur transmettant le soutien du Chef de l'État.
-
Féliciter les conquêtes territoriales récemment engrangées par les forces combattantes.
-
Rendre hommage à la résilience des populations civiles (hommes, femmes et enfants) face aux épreuves de la guerre.
-
Soutenir les blessés physiques et psychologiques, réaffirmant que la nation n'oubliera aucun de ses fils marqués par les combats.
Pourquoi "Ministère de la Guerre" ? Un changement de paradigme
Le Ministre a apporté un éclairage crucial sur la nouvelle dénomination de son département. Ce changement n'est pas sémantique, mais stratégique :
-
Survie nationale : Le pays ne fait plus face à une simple crise sécuritaire, mais à une agression caractérisée visant la conquête territoriale et le pillage des ressources.
-
Implication citoyenne : Le concept impose que chaque citoyen soit prêt à répondre à l'appel si l'existence du pays est menacée.
-
Préparation globale : Le contexte géopolitique mondial impose de se préparer à des conflits plus larges.
La doctrine de 2026 : L'initiative au service de la paix
Le Ministre a martelé une nouvelle règle d'engagement : « La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer ».
-
Imposer le rythme : L'État reprend l'initiative et impose désormais son propre tempo à l'ennemi.
-
Intensification des opérations : L'année 2026 sera marquée par une montée en puissance des actions militaires pour atteindre la victoire définitive.
-
Souveraineté totale : L'objectif final est de garantir une indépendance économique et sécuritaire réelle, sans attendre de secours extérieur.
Appel à l'unité nationale
En conclusion, le Ministre d'État a invité les populations à maintenir une confiance totale envers le gouvernement et le Chef de l'État. Il a rappelé que l'indépendance est un bien qui « s'arrache par le fer et la volonté » et que les efforts d'aujourd'hui sont la condition nécessaire du développement de demain.