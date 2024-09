Burkina Faso : Le gouvernement affirme avoir déjoué une tentative de coup d'État

Détails du Complot

Le plan impliquait l'infiltration de plusieurs cellules terroristes avec les objectifs suivants :

Première cellule : Composée de 200 personnes, elle devait lancer une offensive à partir du 30 août 2024 pour avancer vers Ouagadougou et prendre le contrôle du palais présidentiel de Kosyam.



Deuxième unité : Formée de mercenaires lourdement armés, elle avait pour mission de détruire les systèmes de défense aérienne autour de la capitale.

Troisième cellule : Provenant de la frontière sud, cette unité devait semer le chaos dans la région de Bobo-Dioulasso.



Autres unités : Devaient prendre d'assaut des infrastructures clés, y compris l'aéroport international, pour annuler tout soutien extérieur.



Impliqués dans le Complot

Mahamadou Sana a révélé que le complot aurait été orchestré par d'anciens hauts responsables du pays et des puissances étrangères. Parmi les personnalités mentionnées figurent :

L'ex-Président Paul Henri Sandaogo Damiba

Les anciens ministres Djibril Bassolé et Alpha Barry

L'ex-président de la CENI, Newton Ahmed Barry

L'ex-député-maire de Dori, Aziz Diallo

Des officiers militaires, dont le commandant Johanny Compaoré et le colonel Zalla

Le ministre a également affirmé que ce complot était soutenu par des puissances occidentales, des groupes terroristes, et des mercenaires européens.



Appel à la Dénonciation

Sana a conseillé aux familles des participants présumés de dénoncer ces plans et de dissuader leurs proches de poursuivre dans cette « voie destructrice ». Il a souligné que certains participants avaient prévu d'exfiltrer leurs familles du pays avant le début de l'opération.



Conclusion

Cette annonce met en lumière les tensions politiques et sécuritaires au Burkina Faso, ainsi que les efforts du gouvernement pour maintenir la stabilité dans un contexte de menaces multiples. Le déjouement de ce complot souligne la vigilance des autorités face aux tentatives de déstabilisation.