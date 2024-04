Burkina Faso : Le gouvernement crée un Haut conseil des Burkinabè de l’étranger (Conseil des ministres)

Le Ministre des Affaires Étrangères, Jean Marie Traoré, a souligné l'importance de cette initiative pour faciliter l'intégration des Burkinabè de l'étranger dans les processus décisionnels nationaux. En permettant aux Burkinabès vivant à l'étranger d'avoir une voix et d'être représentés dans les affaires nationales, le Haut Conseil favorisera leur participation active et renforcera leur sentiment d'appartenance à la nation.



Ce nouveau conseil est une évolution du Conseil Supérieur des Burkinabè de l'Étranger (CSBE) et comprendra plusieurs organes tels que l'Assemblée Générale, les Conseils de Base, les Groupes de Travail Permanents ainsi qu'un Secrétariat Technique. Cette structure bien organisée permettra aux membres du Haut Conseil d'échanger leurs idées, leurs préoccupations et leurs suggestions sur divers sujets liés au développement national.



En créant cet organe consultatif spécifiquement dédié aux Burkinabès vivant à l'étranger, le gouvernement reconnaît non seulement leur valeur en tant que ressources importantes pour le pays mais aussi leur droit légitime à être impliqués dans la prise de décisions qui affectent leur communauté d'origine.



Le Haut Conseil jouera également un rôle essentiel dans le renforcement des liens entre les Burkinabès expatriés et ceux restés au pays. Il facilitera la communication entre ces deux groupes en faisant office d'intermédiaire neutre et efficace.