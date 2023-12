Burkina Faso : Les États-Unis expriment ses préoccupations concernant les droits de la personne

Il est indéniable que le respect des droits de l'homme est un pilier fondamental de toute société démocratique et progressiste. En ce sens, il est essentiel que les autorités gouvernementales ainsi que les acteurs armés agissent dans le strict respect des normes internationales en matière de droits humains.



Les États-Unis expriment leur profonde préoccupation quant aux rapports faisant état d'exactions commises à l'encontre des civils. Il est impératif que ces actes soient immédiatement condamnés et que les responsables soient tenus pour compte afin d'assurer la protection et la justice pour toutes les personnes affectées.



« En ces temps d’insécurité et de transition au Sahel, les États-Unis condamnent les violences croissantes et inacceptables commises par des groupes terroristes contre des civils, des militaires et des policiers au Burkina Faso. L’extrémisme violent a fait des ravages au Burkina Faso et nous présentons nos condoléances aux victimes, à leurs familles et à leurs communautés. Les États-Unis restent un partenaire engagé dans la lutte contre le terrorisme », a relevé le Département d’Etat.



Washington a souligné qu’elle est préoccupée par « les mesures prises par les autorités de transition du Burkina Faso, telles que le recours croissant aux conscriptions forcées ciblées, le rétrécissement de l’espace civique et les restrictions imposées aux partis politiques » au Burkina.



« Ces actions ont pour effet cumulatif de réduire au silence les personnes qui travaillent au nom de leur pays pour promouvoir la gouvernance démocratique et veiller à ce que les droits du peuple burkinabè soient protégés », a dénoncé le Département d’Etat.



Malgré ces abus constatés, les États-Unis ont annoncé qu’ils continueront à collaborer avec les autorités de transition et d’autres acteurs pour promouvoir la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales. « Nous nous engageons également à soutenir le peuple du Burkina Faso et ses aspirations à une nation plus démocratique, plus prospère et plus pacifique ».