Burkina Faso : Mise en œuvre des recommandations des états généraux du secteur privé

Idrissa Nassa a déclaré : « Nous avons tenu les états généraux du secteur privé qui se sont très bien passés sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous sommes venus lui faire le point de l'organisation, surtout les recommandations et les résolutions qui en découlent. »



Principales Recommandations

Les recommandations se concentrent sur le renforcement de la confiance entre le Gouvernement et le secteur privé et l’accompagnement du secteur privé dans le contexte actuel du pays.

Idrissa Nassa a souligné l'importance de ces recommandations pour permettre au secteur privé de s’épanouir et accompagner le développement national.



Engagement du Premier Ministre

Le Premier ministre a exprimé sa disponibilité à accompagner le secteur privé, mais a insisté sur la nécessité d'une collaboration réciproque. Il a déclaré : « Nous sommes prêts à vous accompagner, mais à condition que vous aussi, vous nous accompagniez. Il ne faudra pas chercher des superprofits comme vous avez l'habitude de le faire. »



Dr Kyélem a ajouté que les investissements à court terme pourraient ne pas sembler bénéfiques, mais qu'à moyen et long terme, ils profiteront au secteur privé en améliorant les infrastructures et en facilitant les affaires.



Thème des États Généraux

Les états généraux du secteur privé se sont déroulés du 5 au 7 septembre 2024 à Ouagadougou, sous le thème : « Quelle contribution du secteur privé au développement économique et social du Burkina Faso ? État des lieux, enjeux et perspectives. » Cette rencontre a permis d'explorer les défis et les opportunités pour le secteur privé dans le pays.